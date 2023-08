Von Schwangerschaft bis Sucht: Diese Fachkräfte im Landkreis unterstützen

In besonderen Lebenslagen braucht es oft Unterstützung. Ein Team aus Sozialpädagogen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen bietet diese an - für viele Situationen.

Ratsuchende, die Unterstützung in besonderen Lebenslagen benötigen, können im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf Unterstützung von Fachkräften setzen. Ein Team aus Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen übernimmt Aufgaben wie Sexual- und Schwangerschaftsberatung, Suchtberatung sowie Heimaufsicht, Familienplanungsfond und psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Einer der Schwerpunkte des Teams ist die Beratung von Erwachsenen und jungen Menschen zu den Themen Verhütung, Sexualität, Familienplanung, sexuell übertragbare Infektionen und Schwangerschaft - einschließlich einer Konfliktberatung. In der Fachstelle für sexuelle Bildung wird Aufklärung und Bewusstseinsbildung zu allen Fragen rundum Sexualität, Beziehung und Identitätsfindung angeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei allen Fragen zu Sucht und den Konsum von Rauschmitteln aller Art. Auch problematisches Verhalten bei Online-Spielen oder generell erhöhter Medienkonsum eghören dazu. Die Beratung kann in Neuburg, in der Dienststelle in Schrobenhausen oder an einem vereinbarten Ort stattfinden oder auch per Telefon oder Video. Die Gespräche sind kostenfrei und auf Wunsch anonym.

Fachkräfte im Kreis Neuburg-Schrobenhausen beraten bei Familienplanung, Sucht und Heimaufsicht

Zu den weiteren Aufgaben der Sozialpädagogen zählt die Heimaufsicht. Diese umfasst regelmäßige und unangekündigte Besuche im Pflegeheim sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Hier wird zusammen mit Pflegekräften, Verwaltung, Ärzten und Hygieneteams gearbeitet. Das Team des Gesundheitsamts achtet besonders auf die soziale Situation der Bewohner sowie die Freizeit- und Beschäftigungsangebote der Einrichtung. Seit 2021 gibt es den Familienplanungsfonds des Landkreises für Menschen mit eingeschränkten finanziellen Mitteln. Ein Antrag auf Kostenübernahme eines Verhütungsmittels kann gemeinsam mit den zuständigen Sozialpädagoginnen gestellt werden.

Ferner ist die Stelle auch für psychische Gesundheit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zuständig. Auf Landesebene gibt es hierfür jedes Jahr ein übergreifendes Thema. Heuer lautet es: "Licht an - damit Einsamkeit nicht krank macht." Im Rahmen eines Fachtages nimmt das Gesundheitsamt die Situation der Jugend im Landkreis konkret in den Blick, um ihr auch auf politischer Ebene eine Plattform zu bieten. Der Fachtag "Einblick(e)- Kinder und Jugendliche trotz Krisen im Blick?" findet am 27. Oktober im Pfarrsaal Schrobenhausen statt. Weitere Infos werden in Kürze auf der Homepage des Landratsamts veröffentlicht.

Lesen Sie dazu auch

Das Team des Gesundheitsamts ist unter den folgenden Telefonnummern erreichbar: