VR Gewinnsparverein Bayern: Unterstützung für Einsatzkräfte in Hochwassergebieten

Im Juni wurden zahlreiche Landkreise in Bayern von verheerenden Hochwassermassen heimgesucht, die nicht nur erhebliche Sachschäden, sondern auch Todesopfer forderten. Unzählige Einsatzkräfte waren tagelang im Dauereinsatz, um die Auswirkungen der Katastrophe zu bewältigen.

Der VR Gewinnsparverein Bayern, die Lotterie der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern, reagierte schnell und entschied, alle betroffenen Landkreise, die den Katastrophenfall ausgerufen hatten, mit jeweils 15.000 Euro zu unterstützen. Insgesamt wurden 270.000 Euro für 15 Landkreise und drei kreisfreie Städte bereitgestellt.

Hochwasserhilfe in Bayern: 270.000 Euro für betroffene Gemeinden

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat beschlossen, die ihm zugewiesene Summe dem Kreisfeuerwehrverband zu übergeben. Diese Mittel werden gezielt für die Anschaffung von Einsatzmaterial verwendet, das bei künftigen Großkatastrophen allen Einsatzkräften im Landkreis zugutekommen soll.

Die 15.000 Euro haben die geschäftsführenden Vorstände des Gewinnsparvereins, Markus Eichenseer und Christian Homeier, an Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier überreicht. „Mit dieser Unterstützung werden wir drei Hygienemodule beschaffen, die an verschiedenen Standorten im Landkreis platziert werden“, erklärte Kreitmeier. Diese Module sollen künftig sicherstellen, dass sich Einsatzkräfte, die wie beim jüngsten Hochwasser bis zur Hüfte in kontaminiertem Wasser stehen, zumindest die Hände waschen können.

Christian Homeier vom Gewinnsparverein Bayern wünscht den Feuerwehren im Landkreis, „dass eine solche Situation eine einmalige Ausnahme bleibt und alle Einsatzkräfte gesund von ihren ehrenamtlichen Einsätzen zurückkehren.“ (AZ)