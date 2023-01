Neuburg/Schrobenhausen

vor 17 Min.

Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis steigt wieder

Die Versorgung von Verletzten gehört leider auch zum Verkehrsgeschehen im Landkreis, so wie hier auf der B 16 bei Burgheim.

Plus Der „Pandemieeffekt“ ist weggefallen. 2022 gab es fünf Verkehrstote in Neuburg, keinen in Schrobenhausen. 28 Unfälle mit E-Bikes und Pedelecs gehen weniger glimpflich aus.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Neuburg 2022 ohne tödlichen Verkehrsunfall – diese Bilanz hätte Schrobenhausens Polizeichef Christian Linden gern jedes Jahr. Doch am Montag gab es bei einem Lkw-Unfall den ersten Verkehrstoten im neuen Jahr. Der Raum Neuburg war zuletzt mit fünf tödlichen Unfällen nicht so gut weggekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen