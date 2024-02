Schwingende Farbtupfer: Ingo Campus zeigt seine Kunstwerke in der Altstadt

Künstler Ingo Campus zeigt aktuelle Werke im Rufer in Neuburg. Die Ausstellung trägt den Titel "Von Frequenzen und Interferenzen" und wird musikalisch begleitet.

Ingo Campus spannt eine dünne Schnur an die Decke, daran hängt ein kleines Fläschchen. Das so entstandene Pendel schwingt in rhythmischen Bewegungen - und schafft ganz nebenbei ein vibrierendes Muster, während Farbe aus der kleinen Flasche läuft. So entstehen aktuell die Werke des Neuburger Künstlers. In der Ausstellung "Von Frequenzen und Interferenzen" präsentiert Campus sein Schaffen in der Vinothek "Zum Rufer" in der Oberen Altstadt.

Arek Skierski, Betreiber des Rufers, stellt sein Bistro immer wieder regionalen Künstlern als Ausstellungsfläche zur Verfügung. "Bei der Gestaltung der Ausstellung lässt er alle Freiheit und freut sich tiefenentspannt auf das Event", sagt Campus über die gute Zusammenarbeit mit dem Gastronomen. Er selbst nutzt dieses Angebot zur Ausstellung ab dem 2. März. Dann findet ab 19 Uhr die Vernissage zur Ausstellung statt.

Ingo Campus stellt seine Kunstwerke im Rufer in Neuburg aus

Die Bildreihe „Von Frequenzen und Interferenzen“ widmet sich den Beziehungen zwischen Bild und Ton. Schallwellen als komprimierte Luft, in Frequenzen, die wir hören können. Farben als reflektiertes Licht unterschiedlicher Wellenlängen, in Lichtfrequenzen, die wir sehen können. Die ganze Welt ist Klang, sie besteht aus Frequenzen und Interferenzen. In den ausgestellten Bildern stehen die Motive von Wellen und Spiralen für diese Essenzen in Akustik und Optik.

Instrumentale Musikstücke erfordern keinen Text, nicht zwingend eine Geschichte, um eine emotionale Wirkung auf die Hörer zu bewirken. Ähnlich rückt auch in abstrakten Gemälden die gespürte Wirkung in den Vordergrund, da keine Bildgeschichte davon ablenkt. Die abstrakte malerische Bearbeitung dieses Themas ist ein wiederkehrendes Motiv in den Arbeiten von Ingo Campus.

Von Arek Skierski kam die Idee, den Abend mit außergewöhnlicher Musik zu gestalten. Musik, die sich am ehesten als Avantgarde zusammenfassen lässt. Frühe Vertreter wie Grace Jones oder David Bowie werden ebenso zu hören sein, wie die neusten Entdeckungen dieser Musikrichtung. Auf die Besucher warten eine Auswahl an musikalischen Spezialitäten, in inspirierendem Ambiente und dazu Speisen und Getränke. Ingo Campus wird bei der Vernissage selbst als DJ auftreten. Die Ausstellung darf bei freiem Eintritt besucht werden.

Lesen Sie dazu auch