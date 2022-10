Neuburg

Seit 175 Jahren in Neuburg: Der Liederkranz feiert sein Jubiläum

Plus Der Neuburger Liederkranz ist der zweitälteste Verein der Stadt. In diesem Jahr feiert er sein 175-jähriges Bestehen. Seit der Gründung hat sich die Gesellschaft verändert.

Es ist das Jahr 1847, genauer gesagt ein Oktobertag, als ein edles Papier in Neuburg ankommt. Seine Majestät höchstpersönlich, der König von Bayern, hat die Bildung eines neuen Vereines genehmigt. Es sind die Gründungsväter des Neuburger Liederkranzes, die dieses Gesuch beim Königlichen Stadt-Commisariat eingereicht hatten. 175 Jahre später gibt es den Liederkranz – im Gegensatz zu einem bayerischen König – immer noch. Und das will natürlich gefeiert werden. Denn auf so eine lange Geschichte können nicht viele Vereine in Neuburg zurückblicken. Genau genommen ist der Liederkranz sogar der zweitälteste Verein Neuburgs. Eine längere Geschichte bringt nur der Historische Verein in Neuburg aufs Papier.

