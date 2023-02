Neuburg

06:00 Uhr

Seltenes Schauspiel: Wanderschäfer ziehen mit 600 Tieren durch Neuburg

Vorfahrt für die Schafe: Wenn die Schäfer Otto Aucktor und Andreas Huggenberger mit ihren Schafen über die Donaubrücke in Neuburg ziehen, steht der Verkehr still.

Von Winfried Rein

Für einen Wanderschäfer ist das Wetter derzeit eher miserabel. „Macht nichts“, sagt Schäfer Andreas Huggenberger aus Marktoffingen, „beim Wetter kann uns nichts mehr überraschen.“ Zusammen mit seinem Kollegen Otto Aucktor und 600 Schafen zieht er gerade von Donau-Ries bis nach Puch bei Pfaffenhofen. Am Sonntag durchquerten sie Neuburg.

