Sommerakademie startet: Das ist in Neuburg geboten

Am

Sonntag, 28. Juli,

geht es los: Um 11 Uhr findet eine große

Eröffnungsfeier im Kongregationssaal

statt. Der Eintritt ist frei. Um 20 Uhr

geben die Dozenten das erste

Klassikkonzert

. Hier singt erstmalig Valentin Lanzrein und es spielen Alexander Suleiman am Violoncello, Bin Huang an der Violine, Irma Issakadze am Klavier. Zudem feiert Dozent Born Lau an der Viola an diesem Abend Premiere mit Herbert Wiedemann, Heiko Stralendorff und Tomoko Nishikawa am Klavier. Ort der Veranstaltung ist der Kongregationssaal, als Eintritt werden 10 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse verlangt.