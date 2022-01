Neuburg

Spürbar weniger Gäste: Die Tourismus-Bilanz in Neuburg fällt nüchtern aus

Als Team machen sie sich für den Tourismus in Neuburg stark: (von links) Katharina Krautmann, Franziska Lehmeier, Claudia Kienzle und Christiane Dusse.

Plus Corona dämpft die Tourismus-Statistik in Neuburg weiter. Gleichzeitig lässt die Dynamik der Zahlen die Aussicht auf 2022 düster bleiben. Christiane Dusse forciert ein digitales Konzept.

Schon 2020 hatte die Branche mit Einbußen zu kämpfen – und auch in diesem Jahr leidet der Tourismus an den Folgen der Pandemie. Dennoch sind die Punkte auf der To-do-Liste der Neuburger Tourismus-Chefin alle abgehakt. Denn bei ihr ist in den vergangenen Monaten wieder einiges passiert.

