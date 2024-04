Steht nicht mehr sicher: Baum am Neuburger Donaukai muss gefällt werden

Der Bergahorn-Baum an der Roßschwemm-Treppe am Neuburger Donaukai wird gefällt. Auch am Elisenplatz tut sich etwas - dort steht bald eine neue Linde.

Nach den Baumpflanzungen am Donaukai starten am kommenden Montag, 22. April, weitere Grünarbeiten durch die Städtischen Betriebe. So muss der massive Bergahorn-Baum an der sogenannten Roßschwemm-Treppe am Donaukai gefällt werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle wurde demnach festgestellt, dass der Baum nicht mehr standsicher und damit die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern aller Art sowie der Besucher der angrenzenden Gastronomieflächen muss vorgebeugt werden, heißt es. Selbstverständlich komme es hier zu einer Ersatzpflanzung. Unmittelbar nach der Fällung wird eine Eiche gesetzt, kündigt die Stadt an.

Baum am Neuburger Donakai steht nicht mehr sicher

Bereits im vergangenen Sommer musste ebenfalls aus Gründen der fehlenden Standsicherheit die Linde am Elisenplatz entnommen werden. Der Brandkrustenpilz mit einhergehender Fäule hatte dem Baum massiv zugesetzt. Seither fand sich an der Rundbank am Unteren Tor nur noch der unschöne Baumstumpf. Am kommenden Montag wird eine neue Linde gepflanzt. Damit sich der junge Baum gut und nachhaltig entwickeln kann, wird die Baumscheibe erweitert, was die Entfernung der Rundbank laut Mitteilung unumgänglich macht. (AZ)