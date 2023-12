Streit vor Neuburger Bar endet mit gebrochenem Bein

Ein Streit vor einer Bar in Neuburg endet für einen Mann mit erheblichen Verletzungen. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vor einer Bar in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Streit zwischen zwei Gästen ein Mann mittelschwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter und ermittelt wegen Körperverletzung.

Gegen 2.55 Uhr gerieten nach Ausage umstehender Zeugen die beiden Barbesucher aus nicht näher genannten Gründen vor dem Lokal aneinander. Dabei soll einer der beiden seinen Kontrahenten geschubst haben, so dass der 52-Jährige rückwärts die Stufen der Treppe hinunterfiel und unsanft am Boden landete.

Schlägerei vor Bar in Neuburg: Opfer bricht sich das Bein

Dabei verletzte er sich ordentlich. Nach Angaben der Polizei Neuburg brach er sich den linken Unterschenkel und erlitt verschiedene Schürfwunden am Kopf. Vor Ort wurde durch die Polizei festgestellt, dass das Opfer 1,6 Promille hatte. Sein Kontrahent flüchtete und kümmerte sich nicht um den Verletzten. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wurde von den umstehenden Gästen, die die Siutation beobachtet hatten, wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte eine Glatze. Zur Tatzeit trug der Täter eine helle Jeans und schwarze Jacke. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Die Polizeiinspektion Neuburg nimmt Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Tel.: 08431/6711-0 entgegen. (AZ)





Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10