Strom, Gas und Wasser ausgeschrieben: Verlieren die Stadtwerke ihre Netze?

Jahrzehntelang waren die Neuburger Strom-, Gas- und Trinkwassernetze wie selbstverständlich in der Hand der örtlichen Stadtwerke. Das könnte sich unter Umständen bald ändern. Aufgrund einer Gesetzesänderung war die Stadt verpflichtet, die Nutzungsrechte für die Netze erstmals auszuschreiben. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Stadtwerke ihre Netze vor Ort verlieren?

Bislang sei es rechtens gewesen, dass die Stadt als Eigentümer der Anlagen Vereinbarungen mit den Eigenbetrieben trifft und die Konzessionen für die Netze vergibt, ohne anderen Betrieben eine Chance zu geben, erklärt Stadtkämmerer Markus Häckl auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes mache es nun notwendig, ein Verfahren durchzuführen, in dem sich die Stadtwerke möglicherweise gegen Mitbewerber behaupten müssen.