Student uriniert vor Neuburger Bar und schlägt Türsteher ins Gesicht

Ein 26-Jähriger uriniert vor dem Eingangsbereich einer Neuburger Bar und legt sich mit den Türstehern an. Und es kommt zu weiteren Streitigkeiten im Neuburger Nachtleben.

Vor einer Bar in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Studenten und zwei Türstehern gekommen. Der Mann aus Schrobenhausen urinierte laut Polizei zunächst vor dem Eingangsbereich der Bar, worauf die Türsteher den Mann zum Verlassen der Örtlichkeit aufforderten. Der Aufforderung kam der Student nicht nach, stattdessen holte er zum Faustschlag aus und traf einen der beiden Türsteher im Gesicht. Die Türsteher versuchten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Währenddessen leistete der Student Widerstand und trat mit den Füßen. Dabei traf er den zweiten Türsteher am Knie. Die beiden Türsteher wurden leicht verletzt. Gegen den stark alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Streitigkeiten im Neuburger Nachtleben

Bereits gegen 4.30 Uhr kam es vor einer Bar im Bereich der Elisenbrücke zu einem Streit zwischen zwei Personen, in dessen Verlauf eine 26-jährige Frau aus Neuburg leicht verletzt wurde. Der genaue Tatablauf konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die beteiligten Personen waren laut Polizei zu betrunken. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 26-jährigen Mann aus Neuburg.

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, entwickelte sich im Bereich der Adlerstraße, Ecke Fischergasse, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 25-jähriger Mann aus Neuburg soll laut Polizei zunächst eine 20-jährige Frau aus Neuburg mit Wasser bespritzt haben. Im weiteren Verlauf folgte ein Streit mit Tätlichkeiten. Beide Personen wurden aufgrund von ausgeteilten Schlägen leicht verletzt. Der 25-jährige Mann wurde zunächst im Krankenwagen und anschließend in der Notaufnahme im Krankenhaus Neuburg behandelt. Gegen beide Personen läuft ein Ermittlungsverfahren. (AZ)