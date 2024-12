Tierische Kunstausstellung im Klinikum Neuburg

Vor kurzem haben bereits zwei neue Bilderausstellungen Einzug in das Ameos-Klinikum St. Elisabeth gehalten, jetzt folgt eine weitere Kunstausstellung in den Räumlichkeiten des Klinikums. Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende dürfen sich über tierische Kunststücke und moderne Kunst mit Acryl freuen.

Für die neue Ausstellung konnten die beiden Künstlerinnen aus der Nähe von Frankfurt Claudia Basser (alias „frauhasenmaus“) und Christine Vallas zum vierten Mal gewonnen werden. Ihre farbenfrohen und ausdrucksstarken Kunstwerke haben die beiden bereits in den Jahren 2013, 2015 und 2019 im Neuburger Krankenhaus ausgestellt.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Bildern auf eine so positive Resonanz gestoßen sind und erneut im Klinikum Neuburg ausstellen dürfen“, so Christine Vallas. Ihre Künstlerkollegin Claudia Basser ergänzt: „Vielleicht können wir so dem einen oder anderen Besucher mit unseren Werken ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Claudia Basser und Christine Vallas stellen wieder im Ameos-Klinikum Neuburg aus

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den tierischen Werken von „frauhasenmaus“. Von Hunden über liebevoll gestaltete Mäuse mit detailgetreuen Accessoires bis hin zu völlig neu gedachten und dekonstruierten Bremer Stadtmusikanten, ist für jeden Tier- und Kunstliebhaber etwas Passendes dabei. Die tierischen Kunstwerke auf Leinwand mit ausdrucksstarker Form und Farbe und ganz eigenem Charakter ziehen das Publikum in seinen Bann und laden gleichzeitig zum Schmunzeln ein.

Der Fokus der Werke von Christine Vallas, die ihre Inspiration aus ihrer direkten Umgebung holt und völlig neue Ideen und Perspektiven entwickelt, liegt auf Formen, Farben und Muster. Einige ihrer Kunststücke wirken aus anderen Blickwinkeln betrachtet, wieder komplett neu und anders.

Die Ausstellung ist ab sofort im Ameos-Klinikum St. Elisabeth Neuburg im Erdgeschoss im Bereich der Verwaltung zu den Besuchszeiten des Krankenhauses geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen ist die Ausstellung nicht zugänglich. (AZ)