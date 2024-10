Tipp des Pflegestützpunkts: Zuschüsse für Hilfsmittel in der Pflege

Hilfsmittel sind ein weitreichender Begriff, der in der Medizin, der Rehabilitation, der sozialen Teilhabe, aber auch in der Pflege verwendet wird. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsmitteln wie beispielsweise ein Rollator oder ein Rollstuhl, die durch ein Rezept vom Hausarzt verordnet werden können. Aber auch Desinfektionsmittel, Einmalbettschutzeinlagen bei Inkontinenz, Mundschutz, Einmalhandschuhe oder Schutzschürzen für die Kleidung zählen dazu. Der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen erklärt, unter welchen Gegebenheit es dafür Zuschüsse gibt.

Auf Antrag – oft kann dieser bereits in der Apotheke oder im Sanitätshaus gestellt werden - bekommen pflegebedürftige Personen bereits ab dem Pflegegrad 1 diese Hilfsmittel bis zu einem Wert von 40 Euro pro Monat über die Pflegekassen refinanziert. Manche Pflegekassen haben Vertragspartner, bei denen die Hilfsmittel bezogen werden können (zum Beispiel bestimmte Apotheken oder Sanitätshäuser). Die Anbieter rechnen dann direkt mit den Pflegekassen ab. Informationen dazu gibt es bei der zuständigen Pflegeversicherung.

Für Materialien bei Inkontinenz ist ein Rezept vom Hausarzt notwendig

Die zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel werden häufig in Verbindung mit Inkontinenzmaterialien wie etwa Einlagen oder Windelhosen genutzt. Diese gehören nicht zu den zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln, für sie ist ein Rezept vom Hausarzt notwendig. Ein Teil der Kosten der Inkontinenzmaterialien wird dann von den gesetzlichen Krankenkassen getragen, wobei Versicherte oft eine Zuzahlung leisten müssen. Das Inkontinenzmaterial kann in Apotheken oder Sanitätshäusern, aber auch in Drogeriemärkten bezogen werden.

Wiederverwendbare Bettschutzeinlagen können ebenfalls bei den Pflegekassen beantragt werden. Da sie nicht zu den zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln zählen, ist eine separate Antragsstellung nötig.

Info: Fragen rund um die Pflege beantwortet der Pflegestützpunkt telefonisch (08431/57-547), per Mail (pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de) oder in den Büros in Neuburg in der Bahnhofstraße 107 und in Schrobenhausen in der Regensburger Straße 5.