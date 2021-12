Tobias Gensberger schenkt Neuburger Tafel 30 Christbäume

Plus Der Bergheimer Bürgermeister hat die Bäume eigenhändig in seiner Jugend gepflanzt und nun stolz der Neuburger Einrichtung übergeben. Vom kleinen Bäumchen bis zur großen Tanne ist alles mit dabei.

Ob es heuer wieder Weihnachtsbäume gibt, ist Philomena Schlamp von den Kunden der Tafel schon oft gefragt worden. Das konnte die Vorsitzende der Neuburger Tafel bejahen, denn Tobias Gensberger, der die Bäume eigenhändig in seiner Jugend gepflanzt hat, brachte rund 30 Christbäume für die Tafelkunden vorbei.