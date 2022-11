Tödlicher Unfall in Recyclingbetrieb: 32-Jähriger in Maschine eingeklemmt

In einem Neuburger Betrieb wurde ein Arbeiter tödlich verletzt. Er wurde in einer Etikettiermaschine eingeklemmt. Die Kriminalpolizei ist bereits eingeschaltet.

In einem Glasrecyclingbetrieb in Neuburg hat sich am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Ein Arbeiter wurde dabei tödlich verletzt.

Zur angegebenen Zeit trat bei einer Etikettiermaschine eine Störung auf. Bei dem Versuch, die Störung im Inneren der Maschine zu beseitigen, lief diese wieder an und ein 32-jähriger Angestellter aus Ingolstadt wurde dadurch eingeklemmt. Durch das Einklemmen wurde der Arbeiter so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Bergung des Leichnams musste die Maschine mit Hilfe der Feuerwehr Neuburg teilweise zerlegt werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat unmittelbar die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (AZ)