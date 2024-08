Tour de Neuburg: Old- und Youngtimer fahren wieder an Maria Himmelfahrt

Ganz ohne „Wertungsstress“ mit seinem Oldtimer durch die Gegend fahren? Das ist wieder möglich bei der Tour de Neuburg. Am 15. August treffen sich Liebhaber der Old- und Youngtimer zur gemeinsamen Ausfahrt. Was 2016 als kleine „schnucklige“ Vereinsausfahrt begann, hat sich inzwischen für viele Old- und Youngtimerfahrer aus der Region zum Saison-Highlight entwickelt. Bereits zum achten Mal veranstaltet der Motorclub Neuburg heuer schon seine Tour de Neuburg.

Diese Tour ist bereits die 11. „offizielle“ ADAC-Ausfahrt des Clubs aus der Ottheinrichstadt. Der in den vergangenen Jahren ständig wachsende Zuspruch für diese Art von Old- und Youngtimerausfahrten hat die Organisatoren sehr positiv überrascht und so werden inzwischen auf Wunsch der „Kundschaft“ mehrere Ausfahrten während der Oldtimersaison angeboten.

Doch der Saisonhöhepunkt ist und bleibt für die Oldtimerfraktion des Motorclubs ihre, traditionsgemäß an Maria Himmelfahrt stattfindende, Tour de Neuburg. Diese „Ganztagstour“ führt die Teams auch heuer wieder weit möglichst über landschaftlich schöne „Nebenwege“ und die rund 180 Kilometer lange Strecke wird – wie gewohnt - in zwei Etappen absolviert werden.

Motorclub Neuburg organisiert achte Tour de Neuburg für Oldtimer-Fans

Als neuer Startort fungiert in diesem Jahr erstmalig der Wittelsbacher Golfclub in Neuburg-Rohrenfeld. Die ersten Teams werden dort gegen 10.15 Uhr auf die „Reise“ gehen. Zielort der ersten Etappe ist diesmal die „Rieshauptstadt“ Nördlingen, wo auch das Mittagessen im Restaurant Schlössle stattfinden wird. Von dort starten dann die Teilnehmer (gegen 14 Uhr) in die zweite Etappe zurück nach Neuburg.

Eine der obligatorischen Durchfahrtskontrollen findet heuer am Nachmittag in der Stiftung Sankt Johannes in Donauwörth (gegen 15 Uhr) statt. Dort werden die Teilnehmer und ihre automobilen Schätze „gebührend“ präsentiert. Diese Durchfahrt ist sicherlich ein empfehlenswerter Zuschauerpunkt. Der Zutritt zur Stiftung ist für alle Interessierten natürlich möglich. Die zweite Etappe endet, wie im vergangenen Jahr, im Audi Driving Experience Center in Neuburg (gegen 16 Uhr). Hier findet auch der gesellige Abschluss der Tour mit den Ehrungen der „glücklichen Sieger“ statt. (AZ)