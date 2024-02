Neuburg

"Trachtenwahnsinn": Burgfunken überraschen scheidenden Präsidenten

Plus 200 Gäste kommen ins Neuburger Kolpinghaus, um den ersten "Trachtenwahnsinn" zu feiern. Die Burgfunken bedanken sich mit einer Überraschung beim scheidenden Präsidenten.

Zum ersten "Trachtenwahnsinn" in Kooperation mit der Familie Enzersberger und den Burgfunken kamen rund 200 Gäste in Dirndl und Lederhose, um bis 1 Uhr morgens zu feiern. Zum Auftakt spielte die Baringer Blaskapelle, für Party-Stimmung sorgte die Hauptband "Mia und da anda". "Die Stimmung war super", berichtet Burgfunken-Präsident Harald Zitzelsberger, der seinen letzten Fasching in dieser Funktion erlebt.

Neuburger Burgfunken feiern den "Trachtenwahnsinn"

Seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter überraschten ihn auf besondere Weise: Sie hatten zahlreiche Bilder von Zitzelsberger auf ein Plakat geklebt und dieses im Kolpinghaus angebracht. Zu sehen ist der scheidende Präsident in vielen Funktionen, die er in den vergangenen Jahrzehnten bei den Burgfunken ausfüllte, unter anderem als Prinz, Hofmarschall oder Männergardentrainer und -tänzer, verbunden mit einem Danke. Zitzelsberger freute sich über die Überraschung und den "Gänsehaut-Moment", wie er sagt. (Text: ands/Fotos: Patricia Viertbauer)

