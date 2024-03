Wo es in der Region Neuburg frischen Fisch aus regionaler Produktion gibt

In der Fischzucht Trugenhofen herrscht vor Ostern Hochbetrieb, denn für die Kar-Tage sind Forelle und Stör aus regionaler Produktion gefragt.

Karzeit ist Fischzeit. An Karfreitag kommt Zuhause oder in den Gaststätten Fisch auf den Tisch. Wer es bodenständig mag, holt sich beim Fischereiverein Neuburg an der Beutmühle Backfisch mit Kartoffelsalat, eine gegrillte Makrele oder eine geräucherte Forellen zum Mitnehmen. Fische aus regionaler Produktion gibt es bei Fischzüchter Peter Reile aus Trugenhofen.

Die Fischpreise bewegen sich seit einigen Jahren kontinuierlich nach oben. Neben der steigenden Nachfrage spielen die Überfischung der Meere, Klimaschutz und die geforderte Nachhaltigkeit in der Fischzucht eine Rolle. „Ganz schön happig“, kommentiert auch Fischfrau Inge Gutschmidt auf dem Neuburger Wochenmarkt die Preisentwicklung. 100 Gramm Schwertfischfilet und Thunfisch kosten 4,99 Euro, Zander 3,99 Euro, der geräucherte Lachs 5,99 Euro und der Wildlachs 8,99 Euro. Auch die Schillerlocken vom Dornhai gibt es noch. Inge Gutschmidt bringt jeweils mittwochs und samstags frischen Fisch in allen Variationen zum Neuburger Markt mit.

Fischhändlerin Inge Gutschmidt verkauft Filets auf dem Neuburger Wochenmarkt. Foto: Winfried Rein

Peter Reile, Betreiber der einzigen professionellen Fischzucht im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, zieht mit Quell- und Usselwasser Saiblinge, Bach- und Regenbogenforellen groß. „Die Fische bleiben die komplette Lebenszeit in unserem Betrieb“, betont der Fischwirtmeister. Er verkauft sie frisch geschlachtet direkt aus den Teichen. „Pangasius aus Vietnam und Fischstäbchen aus China sind nicht so unser Ding“, sagt Tochter Katarina.

In der Karwoche herrscht in der Fischzucht Trugenhofen Hochbetrieb

Als Selbstvermarkter beliefern die Trugenhofener auch Vereine und Pächter mit Satzfischen für ihre Gewässer. In der Karwoche herrscht Hochbetrieb in Laden und Gastronomie, alle Helfer müssen ran. Saiblinge und Lachsforellen, geräuchert oder frisch, sind besonders beliebt. Kunden wollen auch Karpfen und Schleien, die allerdings an Weihnachten und Silvester noch stärker gefragt sind.

Häufig greifen Kunden zu Fischfrikadellen, hat Florian Reile beobachtet, der mit der Fischzucht „Juraquell“ an der Schutter in Wellheim ein zweites Standbein für den Familienbetrieb ausbaut. Das macht er auf moderner Basis mit Fischladen, Bistro und einem Fischautomaten, an dem man am Wochenende Räucherfisch entnehmen kann. Der junge Fischzuchtmeister kreiert fischige Catering-Variationen und beliefert vom Schuttertal aus Satz- und Speisefische bis zum Tegernsee. Therese Koch aus Joshofen verkauft die Reile-Produkte in ihrem Hofladen oder am Wochenmarkt.

Fischereihelfer Benedikt zeigt in der Fischzucht einen Stör. Der urtümliche Fisch wird auch in der Neuburger Donau angesiedelt und gilt als guter Speisefisch. Foto: Winfried Rein

Fisch in der Karwoche hat neben Fastenverzicht eine tiefere Bedeutung für den Glauben. Der Fisch, griechisch „Isthys“, galt als Erkennungssymbol der Christen. Die griechischen Buchstaben standen als „Abkürzung für „Jesus Christus Gottes Sohn, der Erlöser.“

Diese Erlösung feiert die Christenheit mit der Auferstehung Christi und der Hoffnung auf einen Neuanfang an Ostern. Zu diesem Höhepunkt des Kirchenjahres gehört das Letzte Abendmahl am Gründonnerstag. Dazu wird Stadtpfarrer Herbert Kohler um 19 Uhr in der Hofkirche wieder zwölf ausgesuchten Männern, Frauen und Kindern symbolisch die Füße waschen. Die Handlung gilt als Geste des Dienens und der Nächstenliebe. Am Karfreitag schweigen die Glocken, „sie fliegen nach Rom“, wie es ein altes Sprichwort formuliert. In Karfreitagsliturgien und Kreuzwegen gedenken die Gläubigen des Leidens und der Kreuzigung Jesus. In der Osternacht erhellen die Kerzen die zunächst dunkle Kirche. Der Lobgesang und die Freude gilt der Auferstehung Jesu Christi.