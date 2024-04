Neuburg

17:44 Uhr

Tubist Andreas Hofmeir: „Tubaspieler sind eher bequeme Zeitgenossen.“

Plus Tubist Andreas Hofmeir ist für Virtuosität und Witz bekannt. Im Neuburger Stadttheater tritt er zusammen mit Barbara Schmelz auf. Im Interview verrät er, was einen Tubisten ausmacht.

Von Anna Hecker

Schon zum wiederholten Male beehren Sie das kleine Neuburg bei einer Veranstaltung. Was sorgt dafür, dass es Sie erneut in unsere kleine Ottheinrichstadt zieht?



Andreas Hofmeir: Dafür, dass ich ja ganz aus der Nähe, nämlich der Holledau komme, habe ich eigentlich bisher recht selten in Neuburg gastiert. Aber ich möchte betonen: Keinesfalls deswegen, weil man sonst in Ingolstadt, wo ich auf die Schule gegangen bin, die Nase rümpfen würde. Ich liebe Neuburg, ich habe beim Schloßfest schon so manchen Verwandten mit dem Sack vom Pferd gehauen und mein halbes Hab und Gut beim Mäuseroulette verspielt. Und jetzt endlich zum ersten Mal im schönen Stadttheater, das freut mich sehr!

Im Jahr der Tuba haben Sie mit der hundsgemeinen Instrumentenkunde eine Art „Missionarswerk“ für das Soloinstrument geschaffen. Ein Anliegen, das auch anderen Meistern des verkannten Instruments auf der Seele brennt?



Andreas Hofmeir: Das glaube ich weniger, denn das Buch handelt ja von allen Musikinstrumenten, nur eben nicht von der Tuba. Ich wollte in diesem besonderen Jahr einfach zur Erhöhung der Tuba beitragen, indem ich alle anderen Instrumente erniedrige. Und das habe ich hiermit gewissenhaft erledigt.

