Über 3000 Euro Schaden: Zwei Fälle von Unfallflucht in Neuburg

Bei der Polizei Neuburg sind am Freitag, 30. August, zwei Fälle von Unfallflucht angezeigt worden. Das teilten die Beamten mit. Zwischen 9 Uhr und 17 Uhr hatte ein Neuburger sein weißes Audi A 5 Cabriolet in Neuburg am Weveldweg geparkt. Das Auto stand entgegen der Fahrtrichtung. Bei seiner Rückkehr musste der Fahrzeugführer einen Schaden hinten rechts in Form einer Delle und eines tiefen Schnitts an der Stoßstange feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Zwei Fälle von Unfallflucht in Neuburg gemeldet

Im Zeitraum von 13 Uhr bis 17.45 Uhr wurde ein schwarzer VW Taigo in Neuburg von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der VW stand in der Zeit am Brandlbad sowie bei Einkaufsmärkten in der Augsburger Straße und am Längenmühlweg. Durch die Delle hinten links ist ein Schaden von rund 100 Euro entstanden. In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)