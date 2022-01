Unbekannte bemalen Auto in Neuburg mit Lippenstift und klauen das Kennzeichen

Ein junger Mann stellt sein Auto auf dem Parkplatz des Action-Markts in Neuburg ab. Als er wiederkommt, ist der Wagen verunstaltet und das Kennzeichen fehlt.

Am Donnerstag stellte gegen 1 Uhr nachts ein 21-Jähriger sein Auto am Parkplatz des Action-Supermarktes in der Berliner Straße in Neuburg ab. Als der junge Mann gegen 17 Uhr desselben Tages zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er laut Polizei fest, dass das vordere Kennzeichen entwendet und die Motorhaube mit Lippenstift bemalt wurde.

Neuburg: Auto mit Lippenstift bemalt und Kennzeichen entwendet

Der Lippenstift konnte rückstandslos entfernt werden, allerdings ist das fehlende Kennzeichen nicht auffindbar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (nr)