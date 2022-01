Unternehmensgruppe Hoffmann setzt mit Sonax auf „grüne Produkte“

Plus Mikhail Meilikhov ist neuer Geschäftsleiter für Forschung und Entwicklung bei der Unternehmensgruppe Hoffmann in Neuburg. Dort beklagt man massive Einbrüche bei Rohmaterialien.

Der Winter ist wechselhaft, aber Autopflegemittel bleiben weiter gefragt. Der Neuburger Hersteller Sonax verzeichnet eine hohe Zahl an Aufträgen. Doch von seinen 400 Rezepturen kann das Unternehmen derzeit nur einen gewissen Teil vermarkten. „Die Lieferketten reißen jetzt ab“, beschreibt Firmenchef Manfred Hoffmann das Problem.