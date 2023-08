Neuburg

18:00 Uhr

Urlaubs-Omas aus Neuburg unternehmen wieder eine Überraschungsfahrt

Plus Seit 40 Jahren fährt eine Gruppe Frauen aus Neuburg zusammen in den Urlaub. Die meisten von ihnen sind um die 80. Das hält sie aber nicht von einer Fahrt ins Blaue ab.

Von Claudia Stegmann

Es bleibt spannend bis zuletzt. Wie immer. Kein Sterbenswörtchen verrät Petra Speth, welches Urlaubsziel sie dieses Mal ausgewählt hat. Nur soviel: Wanderschuhe und Badeanzug können im Schrank bleiben, Abfahrt ist am Montag in einer Woche um 9 Uhr an der Schlösslwiese. Bitte nicht zu viel frühstücken, weil ein Zwischenstopp geplant ist. Wo? Das erfahren die Damen dann, wenn sie angekommen sind. So läuft das immer, wenn sich die Frauenreise-Gruppe aus Neuburg auf den Weg zu ihrem gemeinsamen Ausflug macht.

Die reiselustigen Damen, das sind Christa Lindermayr (72), Erika Buchmann (61), Petra Speth (60), Gerlinde Winter (79), Heidi Reim (79), Maria Link (81), Helga Baumeister (81), Renate Gunters (76), Evelyn Wagner (76) und Helga Stempfle (90). In marginal wechselnder Besetzung fahren sie jedes Jahr zusammen für einige Tage "ins Blaue". Keine von ihnen weiß, wo es hingeht – außer Petra Speth aus Nassenfels, die sich um das Ziel und das Programm kümmert und Erika Buchmann aus Rennertshofen, die eine passende Ferienwohnung sucht. Seit fast 20 Jahren machen sie das nun schon so. Doch der Ursprung ihrer "Frauen-Reisen" liegt noch viel länger zurück.

