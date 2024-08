Vandalismus in Neuburg: Auto und Pedelec auf Parkplatz beschädigt

In der Adolf-Kolping-Straße in Neuburg wurden in der Nacht auf Sonntag ein Auto und ein Pedelec beschädigt.

Vandalismus in Neuburg: Jeep und Pedelec beschädigt

Ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hatte seinen Jeep auf dem Pendlerparkplatz abgestellt und daneben sein Pedelec geparkt. Als er am Sonntagnachmittag mit dem Zug zurück nach Neuburg kam, entdeckte er die Schäden an seinem Auto und Fahrrad. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4500 Euro.

Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise von Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 melden. (AZ)