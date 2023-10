Neuburg

18:09 Uhr

Verkehr in Neuburg: Wird eine lästige Engstelle bald beseitigt?

Die Unterführung bei Hoffmann-Mineral in der Münchener Straße ist eine der Engstellen im Neuburger Straßennetz.

Plus Die Hoffmann-Unterführung ist eine der zentralen Problemstellen im Neuburger Verkehrsnetz. Der Umbau kostet Millionen. Jetzt könnte Bewegung in das Thema kommen.

Von Barbara Wild

Es ist ein "Knackpunkt" für die Verkehrsprobleme in Neuburg: die Unterführung in der Münchener Straße direkt an der Geschäftszentrale von Hoffmann Mineral. Nur einspurig geht es für die Autos hindurch, Radfahrer müssen absteigen und sich den engen Gehweg mit den Fußgängern teilen. Jetzt möchten einige Stadträte das Problem angehen und zumindest ein paar Grundlagen klären. Wie immer geht es ums Geld.

Linken-Stradtrat Michael Wittmair hatte das Thema auf die Tagesordnung des Stadtrates gebracht. Es war nur eine von insgesamt sieben Anträgen, die alle gesammelt behandelt wurden. Es ging um Ideen für Radwege, Radtunnel oder Markierungen. Sie alles wurden abgelehnt oder zurückgezogen - nicht, weil die Stadtratskollegen die Ideen dahinter nicht befürworten. Sondern, weil die Anträge in der gestellten Form zu allumfassend oder formal nicht umsetzbar sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

