Vier Fälle von Unfallflucht im Raum Neuburg

Im Raum Neuburg haben sich vier Unfälle ereignet, bei denen der Verursacher jeweils geflüchtet ist. Die Polizei sucht für alle Vorfälle Zeugen.

Im Raum Neuburg haben sich vier Fälle von Unfallflucht ereignet. Eine 16-jährige Oberhauserin befuhr am Montagabend gegen 20.30 Uhr mit einer Piaggio Ape die Ortsverbindungsstraße von Rohrenfels nach Ergertshausen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug geriet dort laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahnseite der 16-Jährigen, sodass es zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge kam.

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht im Neuburger Längenmühlweg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der an mehreren geparkten Autos in Richtung Münchener Straße vorbeifuhr, touchierte das entgegenkommende Auto einer 76-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro am linken Außenspiegel der 76-Jährigen.

Fahrerflucht in Neuburg, Rohrenfels und Klingsmoos

Ein weiterer Fall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr am Südpark in Neuburg. Hierbei wurde das vor dem dortigen Edeka-Markt geparkte Auto eines 63-jährigen Neuburgers angefahren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro.

Ebenfalls am Montag kam es im Zeitraum von 0 bis 9 Uhr in der Schönesberger Straße in Klingsmoos zu einem vierten Verkehrsunfall. Hier wurde ein am Fahrbahnrand geparktes Auto offenbar von einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt. Der Schaden beläuft sich hier auf geschätzte 2500 Euro.

In allen vier Fällen entfernten sich die Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei Neuburg erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)