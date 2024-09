Von Fahrbahn abgekommen: Mehrere Personen bei Unfällen in Neuburg verletzt

In Neuburg haben sich am Freitag, 30. August, und Samstag, 31. August, gleich mehrere Unfälle in verschiedenen Ortsteilen ereignet. Dabei wurden Personen verletzt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Neuburg war am Freitag, 30. August, gegen 16.55 Uhr, auf der Staatsstraße 2043 unterwegs und musste beim Kreisverkehr Bergheim verkehrsbedingt warten. Ein ihm nachfolgender 22-jähriger Ingolstädter mit seinem Pkw dachte, der Kradfahrer würde bei einer Verkehrslücke in den Kreisverkehr einfahren und fuhr los. Da der Kradfahrer jedoch nicht losfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Krad. Dadurch stürzte der Neuburger mit seinem Krad und verletzte sich leicht an der Hand. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Motorrad und am Auto entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der erste Unfall am Samstag ereignete sich bereits am Vormittag. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Rennertshofen mit seinem Pedelec den Schloßgartenweg in Rennertshofen. Ohne Fremdbeteiligung verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Fahrer einen Bruch am rechten Arm sowie eine Kopf- und Hüftverletzung zu. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Der Verletzte musste im Klinikum Neuburg behandelt werden.

Reihe von Unfällen mit mehreren Verletzten ereignet sich im Raum Neuburg

Ein weiterer Unfall wurde auf der Bundesstraße 16 von der Polizei aufgenommen. Gegen 15.30 Uhr kam es auf der B 16 bei Weichering zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Rottenburg a.d. Laaber war mit ihrem Auto und drei weiteren Mitfahrern auf der Bundesstraße 16 in Fahrtrichtung Ingolstadt unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich und ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn abkam. Schließlicht touchierte das Fahrzeug eine Baumgruppe und kam stark beschädigt zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Die drei Mitfahrer im Alter von elf bis 13 Jahren erlitten jeweils einen Schock. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswägen ins Klinikum Neuburg gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Die Feuerwehr Neuburg war zur Absicherung vor Ort.

Wenigen stunden später, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein zehnjähriger Junge aus Rennertshofen mit seinem Fahrrad die Marktstraße in Rennertshofen. Als der Junge ein parkendes Auto passierte, öffnete der Fahrzeugführer die Fahrertüre, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Folglich prallte der Junge mit seinem Fahrrad gegen die geöffnete Fahrzeugtüre. Durch den anschließenden Sturz wurde der Junge leicht verletzt und vorsorglich im Klinikum Neuburg behandelt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt bei rund 550 Euro. (AZ)