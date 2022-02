Vortrag: Im Neuburger Burgwaldhof geht es um Querdenker und Verschwörungsmythen

Im Neuburger Burgwaldhof findet ein sogenanntes Kamingespräch statt. Im Zentrum steht der Vortrag zu Querdenkern und Verschwörungstheorien.

Im Rahmen der "Kamingespräche im Burgwaldhof" findet in Neuburg am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr der Vortrag "Im Land der Verschwörungsmythen" im Burgwaldhof statt. Der Vortrag dechiffriert die Hintergründe der "Querdenker"-Bewegung in den sozialen Medien, ihr Umfeld und ihre Radikalisierung während der Corona-Krise. Referent Prof. Dr. Ralf Hohlfeld, Lehrstuhlinhaber für Kommunikationswissenschaften an der Universität Passau und gefragter Experte in Medien und Politik, wird das Thema beleuchten.

Vortrag im Neuburger Burgwaldhof zu Querdenkern

Begleitend stellt der Medien- und Osteuropaexperte Ralph Kendlbacher das Projekt "Critizen" vor, einen politisch-feuilliotinistischen Blog, der Gefährdungen unserer Demokratie in seinen Mittelpunkt stellt. Im Anschluss gibt es die Option, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Vor Beginn besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit zum Come Together. Der Vortrag ist kostenlos, es wird gegebenenfalls nur um eine kleine Spende gebeten. Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist nötig und unter kontakt@burgwaldhof.info möglich. (nr)