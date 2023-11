Warum es beim Neuburger Geschwader kommendes Jahr ruhiger wird

Wie lassen sich Auftrag und Lärmbelastung vereinbaren? Um diese Frage ging es erneut bei der Lärmschutzkommission des Neuburger Geschwaders – und auch, was für das Jahr 2024 geplant ist.

Es ist stets eine Gratwanderung, die der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg bewältigen muss. Einerseits besteht der Auftrag seines Verbands: der Schutz des Luftraums durch die Alarmrotte. Andererseits belastet der Fluglärm die Bürgerinnen und Bürger rund um den Fliegerhorst. Bei der jüngsten Lärmschutzkommission wurde aber erneut deutlich: Die Akzeptanz gegenüber dem Militärverband hat zugenommen. Dennoch gab es manchen Klärungsbedarf, vor allem mit Blick auf angebliche "Kunstflugshows über den Dächern".

Austausch, Transparenz und Dialog, "das sind die Dinge, warum wir heute hier sitzen", sagte Kommodore Oberst Jürgen Schönhöfer gegenüber Landrat, Bürgermeistern sowie Vertretern aus Politik, Polizei und der Bundeswehr. Der Verbandsführer sei dankbar, "dass wir hier so positiv in der Region aufgenommen werden – das kenne ich aus anderen Geschwadern nicht". Seit 1961 ist der Verband Teil der Region, habe Tradition, "so auch die Lärmschutzkommission", sagte Schönhöfer. Doch diese Tradition habe sich geändert, seit Beginn des Ukraine-Kriegs sei die Welt eine andere, "sie ist nicht mehr der friedliche Platz, von dem wir bislang ausgegangen sind". Nun gehe es um Abschreckung, darum, einsatzbereite Kräfte zu stellen.

Neuburger Geschwader 2024 für neun Monate in Lettland

Knapp 4000 Flugstunden wurden heuer geflogen. "Rein theoretisch müssten wir mehr fliegen, aber das ist technisch nicht möglich", so der Kommodore. Ein Einsatzpilot braucht mindestens 180 Flugstunden, davon sind 40 im Simulator möglich, um seine Lizenz zu behalten. Natürlich steigen die Maschinen nicht nur bei Tag in den Himmel, sondern auch nachts. Letztere finden in den Monaten Oktober bis März statt, die Grenze ist 22 Uhr. Zwischen Mai und September ist ab 20 Uhr Schluss. "Alles, was danach rausgeht, ist die Alarmrotte." Diese ist laut Schönhöfer von den Flugbeschränkungen ausgenommen.

"Kann man diese Nachtflüge nicht früher ansetzen?", wollte Marienheims Ortsbeauftragte Hildegard Weis wissen. Das sei zwar möglich, sagte der Kommodore, aber man müsste sich an bestimmte Zeiten und Vorgaben halten, das sei schwierig. "Manche Dinge können wir einfach nicht ändern, sie sind vorgegeben." Aber man könnte etwa die Mittagspause, die zwischen 12.30 und 14 Uhr herrscht, verschieben, schlug Oberstleutnant Christian-Alexander Blohm, Vizekommandeur der Fliegenden Gruppe, vor. "Das würde ich nicht machen, die Mittagspause ist wichtig", betonte Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und sein Burgheimer Kollege Michael Böhm ergänzte: "Never change a running system."

Kunstflüge über den Dächern der Bürger, teils mit lebensbedrohlichem Ausmaß, "das wurde uns zugetragen, stimmt das?", wollte Gmehling wissen. Damit seien die Leistungsdemonstrationen, die sogenannten Flying Displays gemeint, erklärte der Kommodore. Das Neuburger Geschwader sei für dieses und nächstes Jahr mit dieser Demonstration beauftragt worden, stelle den Piloten. "Das rotiert unter den Verbänden." Der Pilot zeige unter anderem bei Airshows in verschiedenen Ländern, was der Eurofighter kann, "und dafür braucht er Training, und dann wird es auch mal sehr laut – leider", erklärte der Oberst und ergänzte: "Aber wenn er trainiert, stehen auch viele Spotter am Zaun, das muss man auch berücksichtigen."

Neuburger Luftwaffengeschwader arbeitet an Dialog mit den Bürgern

Insgesamt 2390 Starts und 2365 Landungen gab es 2023, zudem 1321 Übungsanflüge. Zum Vergleich: Im Jahr 1972 waren es über 13.000. Seither sind es Jahr für Jahr weniger geworden, seit 2016 relativ zwischen 2000 und 2500. An 240 Tagen herrschte auf dem Fliegerhorst Flugbetrieb – abzüglich 219 Tagen am Flugplatz Lechfeld, auf den das Geschwader auswich, während die Startbahn saniert wurde. Eine ähnliche Zahl ist auch für das kommende Jahr angesetzt – obwohl davon nicht viel über Neuburg und der Region zu hören sein wird. "Von 4100 geplanten Flugstunden werden etwa 40 Prozent davon außerhalb von Neuburg geflogen", sagte Schönhöfer. Der Verband ist von März bis November im Zuge des Verstärkten Air Policing Baltikum (VAPB) in Lettland unterwegs.

Neben den vorgegebenen Zeiten für Starts und Ladungen – abgesehen von der Alarmrotte nicht zwischen 22 und 6 Uhr – wird laut Schönhöfer besonders darauf geachtet, nicht direkt über die Ortschaften zu fliegen. Das gelte auch für die Platzrunden, die laut Weis immer wieder, vor allem von der Bevölkerung in Zell, als störend empfunden werden. In Ausnahmefällen gehe es aber nicht anders, etwa wenn man anderen Flugzeugen ausweichen müsse. "Wir können auch nicht alle gleichzeitig landen", erklärte Oberstleutnant Blohm. "Dann fliegen wir bis zur Mitte des Platzes und brechen nacheinander ab, um zu landen." Manchmal könne man auch den Flug nicht mit einer Landung beenden.

Hildegard Weis betonte, dass sie um den wichtigen Stellenwert des Geschwaders wisse. "Ich schätze Sie alle und Ihre Arbeit sehr", sagte sie. Aber die Bürger würden eben ihre Anliegen an sie sowie Stadtrat Roland Habermeier und Brucks Ortssprecherin Alexandra Plenk herantragen. "Vielleicht wäre mal ein Infoabend möglich?", schlug Weis vor und Schönhöfer erwiderte: "Klar, das ist definitiv möglich."