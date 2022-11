Wegen Eidechsen: Bahnhofsparkplatz in Neuburg wird wohl nicht erweitert

Plus Die Parkplätze am Neuburger Bahnhof sind häufig besetzt. Deshalb möchte die Stadt dort eine neue Parkfläche errichten. Doch der Naturschutz steht den Plänen wohl im Weg.

Die Stadt Neuburg wird die knappen Parkflächen am Bahnhof vorerst wohl nicht erweitern. Verantwortlich dafür sind Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde wegen einer Population der bedrohten Zauneidechsen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat dafür wenig Verständnis.