Wegen Omikron: Besuchsverbot in Geriatriezentrum Neuburg und Ingolstadt

Das Geriatriezentrum mit den Standorten in Neuburg und Ingolstadt passen aufgrund der steigenden Inzidenz in der Region und dem Ausbreiten der Omikron-Variante die Besuchsregelungen für die beiden Rehakliniken an.

Besuchsverbot im Geriatriezentrum mit den Standorten in Neuburg und Ingolstadt

Ab Samstag, 15. Januar, gilt ein generelles Besuchsverbot für beide Einrichtungen. Der Geschäftsführer des GZN, Holger Koch, bittet Angehörige wie Patienten um Verständnis für die Maßnahme: „Wir sehen uns in der Pflicht, unsere Patienten und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Nur mit einem Besuchsverbot können wir sicherstellen, dass wir das Infektionsrisiko in unseren Häusern so gering wie möglich halten.“ Bei der Einführung des Besuchsverbots handelt es sich laut Koch um eine Vorsichtsmaßnahme. (nr)