Von Walzer bis Tango: Schüler im Tanzfieber beim Abschlussball

54 Tanzschüler und Tanzschülerinnen haben vor Kurzem den Abschluss ihres ersten Tanzkurses in der Tanzschule Taktgefühl gefeiert. Die jungen Frauen und Männer, überwiegend Schüler des Descartes-Gymnasiums, beschenkten sich zunächst gegenseitig mit Blumen und einer kleinen Aufmerksamkeit, bevor sie in den Rosensaal des Landgasthofs Vogelsang einzogen und ihren Eltern und den Gästen zeigten, was sie gelernt hatten.

Junge Schüler begeistern im Landgasthof Vogelsang beim Tanzabschluss

Neben Discofox standen der Englische Walzer und der Cha-Cha-Cha auf dem Programm. Aber auch Rumba, Jive, Wiener Walzer und Tango wurden im Kurs unterrichtet. Gekonnt wurden Grundschritte, aber auch Figuren wie Promenaden und Damensolos getanzt. Nach einem Jive als Zugabe und einem donnernden Applaus wurden die Tänzerinnen und Tänzer von der Tanzfläche verabschiedet.

Nach einer weiteren Tanzrunde für alle Gäste folgte die zweite Gruppe mit ihrer Vorführung. Danach konnte für sie der entspannte und lockere Teil des Abends beginnen. Natürlich wurde noch den ganzen Abend getanzt, und viele Eltern haben nach diesem Abend Lust bekommen, mal wieder einen Tanzkurs zu besuchen. (AZ)