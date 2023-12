Beate Hirschbeck verrät das Rezept der besten Mandelmakronen

Die Plätzchen der Fleißigen Bienen in Neuburg sind legendär. Zum Advent verraten die ehrenamtlichen Bäckerinnen ihre besten Rezepte, die einfach nachzubacken sind.

Sei vielen Jahren sind sie beim Neuburger Weihnachtsmarkt nicht mehr wegzudenken: die Plätzchen der fleißigen Bienen. Kein Wunder, denn in den selbst gebackenen Leckereien der Frauen steckt viel Liebe. So wie in den Mandelmakronen, die Beate Hirschbeck in diesem Jahr zubereitet hat. Sie ist eine von vier Bäckerinnen, die passend zur Vorweihnachtszeit ihre liebsten Rezepte zum Nachbacken verraten.

Schon seit Langem wird das Rezept für die Makronen unter den Fleißigen Bienen weitergereicht. Dass es in den Händen von Hirschbeck landete, ist einem Unfall zu verdanken. "Eine andere Bäckerin hat einen kleinen Fehler gemacht und die Plätzchen sind nicht so schön geworden, wie geplant", sagt Hirschbeck. Also konnten die Makronen nicht in den Verkauf gehen und landeten bei Hirschbeck zu Hause - zur großen Freude ihres Mannes. Der war gleich Feuer und Flamme und so mussten die Plätzchen natürlich gleich noch mal gebacken werden.

Die Fleißigen Bienen backen seit über zwanzig Jahren für die Kartei der Not

Die Zubereitung sei sehr leicht und auch für unerfahrene Plätzchenbäcker geeignet. "Man muss sich nur genau an das Rezept halten", meint die 79-jährige Neuburgerin und lacht. Vor allem die richtigen Nüsse seien wichtig, in diesem Fall Haselnüsse oder Mandeln. Nach dem Backen ist dann ein bisschen Geduld gefragt, denn die Plätzchen müssen erst weicher werden. Dafür hat Hirschbeck einen Geheimtipp: "Einfach Apfelschalen mit in die Dosen geben, in der die Plätzchen aufbewahrt werden."

Die Zeit in der Backstube, vor allem mit den anderen Fleißigen Bienen, macht Beate Hirschbeck auch nach 16 Jahren noch viel Spaß. Am liebsten backt sie Butterplätzchen, denn der Grundteig sei so vielseitig zu verwenden.

Das Rezept: Mandelmakronen (oder Haselnussmakronen)

Vier Eiweiß

200 Gramm Zucker

400 Gramm gemahlene Mandeln oder Haselnüsse

Ganze Mandeln/Haselnüsse oder Schokoguss zum Verziehren.

Eiweiß steif schlagen, Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen, bis eine cremige Masse entstanden ist. Die gemahlenen Mandeln oder Nüsse vorsichtig einarbeiten. Mit einem Löffel kleine Kugeln aus der Masse ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. In die Mitte der Makrone noch einen ganzen Haselnusskern oder eine Mandel setzen.

Bei 160° Grad Ober-/Unterhitze ca. 18 Min. backen. Auf Wunsch anschließend noch mit feinen Schokofäden überziehen.

Info: Wer nicht selbst backen mag, kann die Nussecken am Benefizstand der Fleißigen Bienen kaufen. Der steht am zweiten und dritten Advent im Schlosshof. Der Erlös geht zu Gunsten der Kartei der Not.