Neuburg

21:00 Uhr

Weihnachtstradition: Sind Christbäume nachhaltig? Zwei Neuburger geben Antworten

Plus Der Weihnachtsbaum gehört seit Jahrzehnten fest zur Adventstradition der Deutschen. Doch ist der Brauch überhaupt mit gutem Gewissen umsetzbar? Zwei Meinungen zum Thema Christbäume.

Von Anna Hecker

Sie duften, sie leuchten, sie sind feierlich geschmückt: Was wäre ein Weihnachtsfest ohne den traditionellen Christbaum. Am besten soll eine hübsche Nordmanntanne, dicht gewachsen in ihrer grünen Pracht, für die Weihnachtszeit in das heimische Wohnzimmer einziehen. Aber passt es überhaupt zu dem Nachhaltigkeitsgedanken, für eine solch kurze Zeit einen Baum zu fällen, wenn dieser nach wegen Wochen wieder in der Kompostanlage landet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen