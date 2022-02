Wer besser lügt: Im Burgwaldhof in Neuburg geht es bei einem Vortrag um "Querdenker"

Plus Im Burgwaldhof in Neuburg spricht ein Passauer Universitätsprofessor zum Thema „Im Land der Verschwörungsmythen“. Im Zentrum steht unter anderem die „Querdenkerbewegung“.

Bedroht zu viel Freiheit unsere Demokratie? Macht uns die Medienflut blind für Fakten? Um diese Fragen drehte sich ein Vortrag im Burgwaldhof in Neuburg, bei dem der Passauer Universitätsprofessor Ralf Hohlfeld zum Thema „Im Land der Verschwörungsmythen“ referierte. Zentral war dabei unter anderem die sogenannte „Querdenkerbewegung“, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie entwickelt hat.