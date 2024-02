Neuburg

18:00 Uhr

"Wetten, dass..?" und Co.: Welchen Einfluss dieser Neuburger auf das Fernsehen hatte

Von unzähligen Fotos, über Filmdosen bis hin zu einem Buch mit prominenten Widmungen: Über all die Jahre hat sich Arne Meerkamp van Embden ein üppiges Archiv angelegt, bei dessen Anblick er immer wieder in schönen Erinnerungen an seinen beruflichen Werdegang schwelgt.

Plus Zehn Jahre verantwortet Arne Meerkamp van Embden den Eventbereich der Maschinenringe in Neuburg. Doch beim Blick in seine Vita fällt auf: Er hatte einen wesentlichen Einfluss auf das deutsche Fernsehen.

Ein großer Lageplan liegt ausgebreitet auf dem Boden. Darin eingezeichnet sind viele farbige Kreise und Dreiecke. Neben zahlreichen Notizen erkennt man bei genauerem Hinsehen Bühnen und Zuschauerränge. Und dann ist da ein Schriftzug, den jeder Deutsche kennt: das Logo der Show "Wetten, dass..?" Auf dem Boden liegt der Studioplan der berühmten Samstag-Abend-Show, der im persönlichen Archiv von Arne Meerkamp van Embden schlummert. Der 66-jährige Neuburger war über viele Jahre an der Sendung beteiligt, trug zudem maßgeblich zum Aufbau großer deutscher Fernsehstudios bei, aber auch zur Produktion eines oscarnominierten Films.

Eigentlich studierte Meerkamp van Embden fünf Semester Landwirtschaft in Gießen, "bis ich festgestellt habe - obwohl es mich sehr interessierte - dass es einfach nicht das Richtige ist". Er wechselte nach Köln und begann ein Studium zum Fotoingenieur, "das Fotografieren gehörte ebenfalls zu meinen großen Leidenschaften". Und dann lernte er Menschen kennen, durch die sich sein Leben ab dem Jahr 1983 komplett verändern sollte.

