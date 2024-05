Neuburg

vor 35 Min.

Wie ein Neuburger den Weg aus seiner Angststörung fand

Plus Jörg Kalkowski aus Neuburg leidet an Agoraphobie. Sein Leidensweg war lang und voller Rückschläge. Doch heute hat er die Angst im Griff. Bella hat daran einen großen Anteil.

Von Barbara Wild

Schon der Gedanke an einen Spaziergang über ein freies, weites Feld löste in Jörg Kalkowski ungute Gefühle aus. Der Besuch in einer Kirche oder im Theater war für ihn undenkbar. Der Flug in einen Urlaub auf Kos, der eigentlich der Erholung dienen sollte, wurde für ihn zum Albtraum – das Flugzeug, die Menschenmassen, Tage am weitläufigen Strand. Fahrten über leere Autobahnen lösten bei dem Neuburger massiven Stress aus. Jörg Kalkowski leidet unter Agoraphobie. "Die Weite ist das Problem", fasst er seine Angststörung kurz und knapp zusammen. Es ist eine Angst davor ausgeliefert zu sein. Offen geht der 49-Jährige damit um – und berichtet, wie er es geschafft hat, nach vielen harten Jahren wieder ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu führen.

Etwa jeder Zehnte in Deutschland leidet irgendwann mal in seinem Leben unter einer Angststörung. Es trifft Frauen mehr als Männer. Die Coronapandemie hat nach Forschungsergebnissen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) das Problem noch verschärft. Doch Fälle wie Jörg Kalkowski zeigen, dass es Wege gibt, damit umzugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen