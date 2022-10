Wie im Videospiel: Mann reißt Autotüre auf und schlägt dem Fahrer ins Gesicht

Ein 64-Jähriger geht in Neuburg auf die Straße, reißt eine Autotüre auf und schlägt dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer trägt deutlich sichtbare Verletzungen davon.

Am Donnerstag gegen 23 Uhr wollte ein 44-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Oberhausen mit seinem Auto von der Adalbert-Stifter-Straße kommend in die Donauwörther Straße abbiegen. Hierbei musste er laut Angaben der Polizei stark abbremsen, da zum gleichen Zeitpunkt ein 64-jähriger Neuburger zu Fuß die Fahrbahn betrat, um diese zu überqueren. Der Fußgänger ging nach diesem Vorfall in aggressiver Haltung in Richtung des Autos, öffnete die Fahrertüre und schlug dem 44-jährigen Fahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Im Anschluss entfernte sich der 64-jährige Fußgänger, konnte jedoch kurze Zeit später von einer Streife der Polizei angetroffen werden. Er wies eindeutige Spuren des körperlichen Angriffs an seiner Faust auf. Zudem befand er sich in stark alkoholisiertem Zustand. Nach der Feststellung der Personalien wurde der 64-jährige Neuburger von der Streife wieder entlassen.

Der 44-jährige Autofahrer erlitt durch den körperlichen Angriff Verletzungen in Form einer aufgeplatzten Lippe und einer Schwellung im Kieferbereich. Er begab sich selbstständig zu einer Behandlung in das Krankenhaus Neuburg. Den aggressiven Fußgänger erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)