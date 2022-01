Neuburg

Wieder Corona-Spaziergänger in Neuburg unterwegs

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag wieder einen unangemeldeten Corona-Marsch begleitet.

Am Sonntag waren etwa 115 Menschen in der Neuburger Innenstadt und in der Altstadt unterwegs.

Am Sonntagnachmittag haben sich etwa 115 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung am Spitalplatz in Neuburg getroffen. Etwa eine Stunde lang zogen sie mit Trillerpfeifen und Ratschen durch die Innenstadt und die Altstadt. Am Schrannenplatz löste sich die Versammlung nach Polizeiinformationen schließlich wieder auf, ohne dass es Redebeiträge gab. Ein polizeiliches Einschreiten sei nicht erforderlich gewesen. (nr)

