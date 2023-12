Neuburg

vor 17 Min.

Winter-Flohmarkt in Neuburg mit ganz vielen Raritäten

Alfred Zinsmeister verkauft eine Laterna Magica, ungefähr 1900, bei dem privaten Vintage-Flohmarkt in der Neuburger Rosenstraße.

Plus Raritäten und Antikes sind an den kommenden Wochenenden in Neuburg zu finden. Ein Nassenfelser verkauft Teile seiner privaten Sammlung und holt den Flohmarkt aus der Winterpause.

Von Tabea Kingdom Artikel anhören Shape

Flohmärkte befinden sich derzeit weitgehend im Winterschlaf. Die lange Wartepause auf den Frühling will Alfred Zinsmeister, begeisterter Flohmarkt-Gänger, etwas verkürzen und hat daher kurzerhand einen eigenen Flohmarkt organisiert. Aber eben nicht auf einem Parkplatz oder einer Wiese, der Mann aus Nassenfels veranstaltet in den alten Geschäftsräumen von Bergbauers Weinecke in der Neuburger Rosenstraße einen privaten Vintage-Flohmarkt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Dort bietet Zinsmeister weit über Tausend Exponate aus seiner privaten Sammlung an. Allein über 600 Schallplatten sind dabei, sagt Zinsmeister. Mit einem Freund hat der Mann aus Nassenfels die Räumlichkeiten der ehemaligen Weinecke mit Fußball-Raritäten, altem Blechspielzeug, Plattenspielern, Porzellan, Büchern und Modellautos bestückt. Viele der Sammlerstücke stammen laut Zinsmeister aus der Mitte und dem späten 20. Jahrhundert. Ein Poster des FC Bayern aus dem Jahr 1980, alte Kutschenlampen, amerikanisches Kinderspielzeug oder vergoldete Gläser finden sich in dem Geschäft gleich neben einem Retro-Trikot des VfR Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen