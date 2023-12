Neuburg

Wintereinbruch in Neuburg: Erst viel Arbeit, dann ein Traum in Weiß

Plus Die ausgiebigen Schneefälle hielten Einsatzkräfte bis Samstagnachmittag auf Trab. Doch der Sonntag belohnte mit einem Wintertraum. Die Bilanz des Wochenendes.

Der ungewöhnlich starke Wintereinbruch war am Wochenende das bestimmende Thema in der Region. Gut 20 Zentimeter und mehr hatte es zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Region geschneit, bevor am Sonntag die Sonne die Landschaft in ein Wintermärchen verwandelte. Bis aber Spaziergänger die weiße Pracht genießen konnten und die Hügel um Neuburg zu Schlittenbergen wurden, gab es für Einsatzkräfte richtig viel Arbeit. Räumdienste, Feuerwehr und Polizei waren bis Samstagnachmittag teilweise im Dauereinsatz. Denn der schwere Schnee ließ Bäume knicken und verwandelte Straßen mancherorts in Rutschbahnen. In Ingolstadt wurde sogar eine Warnung ausgesprochen, Wälder und Parks zu meiden, Friedhöfe wurden gesperrt.

Insgesamt 80 Einsätze meldete die Leitstelle Ingolstadt für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. "Das gesamte Gebiet war betroffen", sagt Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier. "Viele Bäume haben unter dem schweren Schnee nachgegeben. Wir mussten etliche wegräumen und die Straßen wieder freimachen", zieht er Bilanz. Die Einsätze seien nicht dramatisch gewesen, sondern "einfach viel Arbeit". Auch er selbst könne sich nicht an solche Mengen an Schnee in der Region erinnern. "Wahrscheinlich sind wir das einfach nicht mehr gewohnt", sagt Kreitmeier.

