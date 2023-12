Neuburg

Wintereinbruch in Neuburg: Unfälle und umgestürzte Bäume

Am Stadtberg in Neuburg ist ein Baum wegen des schweren Schnees auf die Fahrbahn gestürzt.

Der Wintereinbruch sorgt in der Region Neuburg für zahlreiche Rutschunfälle. Zahlreiche Bäume knicken unter der schweren Last ein. Am Stadtberg muss die Feuerwehr anrücken.

Der Winter hat Neuburg und die Region fest im Griff. In der Nacht auf Samstag sind schätzungsweise 20 Zentimeter Schnee gefallen und haben dem Winterdienst des Landkreises und des städtischen Bauhofes viel Arbeit beschert. Auf den schneebedeckten und teils rutschigen Straßen passierten seit Freitagvormittag insgesamt acht Unfälle, zahlreiche Bäume knickten unter der Schneelast ein. Am Stadtberg fiel ein Baum am Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf die Straße, die Autos mussten sich einen anderen Weg suchen. Die Feuerwehr Neuburg war im Einsatz. Wintereinbruch in Neuburg: 19-Jähriger rutscht mit dem Auto in die Böschung Laut Polizei Neuburg wurde bei den Unfällen niemand schwerwiegend verletzt, es entstand Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer zog sich zudem eine kleine Platzwunde über dem Auge zu, als er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung auf die Seite kippte. Alle weiteren Unfälle verliefen ohne Personenschäden. Zudem kam es in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren seit Freitagvormittag zu 24 Einsätzen aufgrund umgestürzter Bäume, welche zum Teil die Fahrbahn blockierten. Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

