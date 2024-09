Winterprogramm der VHS Neuburg: Es gibt wieder eine Vortragskarte

Schneeschuhwanderungen, Yoga-Angebote sowie verschiedene Computer-, Sprach- oder Kochkurse: Das neue Programm der Neuburger Volkshochschule (VHS) für das Wintersemester trägt den Namen „Für Sie angepflanzt“ und kann sich durchaus sehen lassen. 523 Kurse und Veranstaltungen aus den Bereichen Gesundheit, Sprachen, Kunst und Kultur, Gesellschaft und Beruf stehen zur Auswahl, 123 davon sogar zum ersten Mal. Eine Rückkehr erlebt die sogenannte Vortragskarte, mit der man für nur 20 Euro eine Vielzahl an Veranstaltungen besuchen kann. Die Anmeldung startet am 9. September.

Christa Jerominek-Mundil, Geschäftsführerin der Neuburger VHS, freut sich vor allem über das neue Format des Programmhefts und, dass es diesmal sogar bei den Menschen im Briefkasten landet. In der Vergangenheit wurde das Programmheft noch im quadratischen Format gedruckt und lag an mehreren Stellen in der Stadt aus.

Das Programmheft wird in diesem Jahr erstmals mit der Zeitung zugestellt

Dank des neuen DIN-A4-Formats konnte das diesjährige Programm mit der Zeitung versendet werden. „Überall da, wo das Neuburger Extra eingeschmissen wird, landet auch das Programmheft im Briefkasten“, so Geschäftsführerin Jerominek-Mundil. Die VHS will mit ihrem Angebot somit noch mehr Menschen erreichen. „Vielleicht auch diejenigen, die sich bisher noch nicht mit der VHS beschäftigt haben“, so Jerominek-Mundil. Im Jahr 2023 haben circa 13.000 Menschen das Angebot der VHS-Neuburg wahrgenommen, 2024 könnten es noch mehr werden.

Eine Rückkehr erlebt die Vortragskarte, die ab kommenden Montag für 20 Euro in der VHS erworben werden kann. Neben den Online-Vorträgen von „VHS Wissen Live“, dem digitalen Wissenschaftsprogramm der Volkshochschulen, bei dem „einige Hochkaräter dabei sind“, wie die Geschäftsführerin betont, können mit der Vortragskarte eine Reihe von 15 weiteren gebührenpflichtigen Vorträgen besucht werden. Die Karte ist zudem beliebig übertragbar und kann somit auch verliehen werden.

Vortragskarte: Für nur 20 Euro kann eine ganze Reihe an Veranstaltungen besucht werden

Einige Highlights gibt es auch wieder im Winterprogramm. Vor allem die Kochkurse seien heiß begehrt und auch das Kinderangebot wird viel nachgefragt, so Jerominek-Mundil. Letzteres könne allerdings nur begrenzt ausgeweitet werden, da es für Kinderkurse bei der VHS keinen Zuschuss des Staates gibt, auch wenn die Nachfrage da sei, so die Geschäftsführerin. Primärer Zweck der Volkshochschule sei die Erwachsenenbildung.

Christa Jerominek-Mundils persönliches Highlight ist ein Vortrag von Fabian Kluge über eine berühmte Neuburgerin. Der Redakteur der Augsburger Allgemeinen wird am 24. Oktober im Zuge der Ausstellung „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ über die Neuburger Journalistin Paula Schlier referieren, die mit ihrer Kritik am Nationalsozialismus ihr Leben aufs Spiel setzte. Vielen Neuburgern sei die Frau nämlich gar nicht bekannt, so die VHS-Geschäftsführerin.