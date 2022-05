Unbekannter leiht Wohnmobil und verkauft es illegal weiter

Ein Unbekannter hat bei einem Mann aus dem Raum Wolnzach ein Wohnmobil geliehen. Doch statt es wieder zurückzubringen, verkauft er es, wie Ermittlungen der Neuburger Polizei ergeben.

Ein 59-jähriger Mann aus dem Raum Wolnzach, der unter anderem einen Miet-Verleihservice von Wohnmobilen betreibt, hatte im April ein Wohnmobil im Wert von rund 41.000 Euro vermietet. Der bis dato unbekannte Mieter, der sich offensichtlich mit falschen Personalien ausgab, hätte das Wohnmobil laut Polizei für etwa zwei Wochen angemietet und das Wohnmobil nicht fristgerecht an den Vermieter zurückgebracht. Nachdem der Mieter nicht mehr erreichbar war, wurde der Betreiber stutzig und erstattete Anzeige bei der Polizei in Neuburg.

Neuburg/Wolnzach: Unbekannter leiht Wohnmobil und verkauft es weiter

Tatsächlich konnte die Polizei durch Ermittlungen herausfinden, dass das Wohnmobil zwischenzeitlich in Dortmund widerrechtlich an eine private Person verkauft wurde. Das Wohnmobil konnte durch die Polizei in Dortmund sichergestellt werden. Die Identität des Täters steht noch nicht fest. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. (nr)