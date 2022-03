Neuburg-Zell

vor 47 Min.

Staatskanzleichef Florian Herrmann würdigt Einsatz des Neuburger Geschwaders

Plus Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann würdigt bei seinem Besuch des Neuburger Luftwaffengeschwaders dessen Arbeit. Der Politiker übte aber auch Kritik.

Von Katrin Kretzmann

Im Zuge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine rückt die Bundeswehr in ein neues Licht der Öffentlichkeit – und damit auch das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg, nicht zuletzt durch seine kürzlich abgeschlossene NATO-Mission in Rumänien. Wie wichtig der Stellenwert und der Einsatz der Truppe in diesen Zeiten ist, verdeutlichte Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann bei seinem Besuch des Verbands am Donnerstag.

