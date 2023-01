Zerstörungswut in Neuburg: Unbekannter tritt mehrere Autospiegel ab

Ein Unbekannter hat in Neuburg diverse Autospiegel abgetreten. Bisher sind zehn Geschädigte bekannt, die Polizei sucht weitere.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bisher Unbekannter seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen. In der Rohrenfelder Straße in Neuburg wurden laut Polizei an mehreren Fahrzeugen die Seitenspiegel mutwillig abgetreten. Manche Autobesitzer hatten Glück und die Spiegel klappten ohne Beschädigung um, bisher sind zehn Geschädigte bekannt.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen von der Straftat werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)