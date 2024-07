Zeugen gesucht: 26-Jähriger flüchtet in Neuburg vor Polizei

Ein Mann ist in Neuburg vor einer Polizeikontrolle geflohen. Einer Zivilstreife der Polizei Neuburg fiel am 22. Juli gegen 10.24 Uhr in der Münchener Straße der weiße Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Burgheim im fließenden Verkehr auf. Nachdem den Beamten bekannt war, dass der junge Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden.

Flucht in Neuburg: 26-jähriger Burgheimer ignoriert Polizeikontrolle

Der Mann flüchtete laut Polizeibericht jedoch vor den Beamten. Die Flucht führte zunächst über die Münchener Straße bis in die Franz-Hoffmann-Straße. Im Laufe der Verfolgung überholte der Burgheimer in riskanter Art und Weise mehrere Fahrzeuge. Dem Fahrzeug konnte zunächst nicht habhaft geworden werden, er wurde zu einem späteren Zeitpunkt an seiner Arbeitsstelle festgestellt. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die bei der riskanten Fahrt gefährdet wurden. Selbige werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)