Zeugen gesucht: Geparktes Auto in Neuburg angefahren

Ein geparktes Auto wurde in Neuburg angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 20. Mai ist zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr, in Neuburg ein Unbekannter nach einem Unfall geflohen. Das teilte die Polizei mit. Auf dem Parkplatz am Fußballplatz an der Alten Neuburger Straße wurde ein geparktes Auto durch ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug angefahren.

Anschließend flüchtete der Verursacher. Der Schaden an dem geparkten VW Tiguan beträgt etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)