Zeugen gesucht: Randalierer ziehen durch die Neuburger Innenstadt

Deutlich alkoholisiert sind drei Männer nachts in Neuburg unterwegs. Auf dem Weg zum Bahnhof beschädigen sie mehrere Gegenstände.

Randalierer sind durch Neuburg gezogen, das geht aus einem Polizeibericht hervor. Drei randalierende junge Männer wurden der Polizei am Samstagabend gegen 22 Uhr mitgeteilt. Diese gingen von der Neuburger Innenstadt Richtung Bahnhof und schlugen oder traten auf ihrem Weg gegen diverse Gegenstände. Unter anderem trat einer der drei jungen Männer gegen ein geparktes Motorrad, sodass dieses umfiel. Die drei Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahre konnten letztlich durch die Polizei am Neuburger Bahnhof festgestellt werden. Wie sich hier herausstellte, hatten die drei erheblich Alkoholisierten auch drei Biergläser in einer Lokalität in der Neuburger Innenstadt entwendet.

Drei betrunkene Männer randalieren in der Neuburger Innenstadt

Bislang ist ein entstandener Schaden in Höhe von rund 500 Euro bekannt. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eingeleitet. Weitere Geschädigte und Zeugen, denen die drei jungen Randalierer aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)